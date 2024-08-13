Silifke\'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken, yangında 250 dönüm ormanlık alan yandı.

Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Mersin, Silifke, Erdemli, Mut ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinden 20 arazöz, 5 su tankı, 3 helikopter ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 250 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. - MERSİN