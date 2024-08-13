Silifke\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çevre illerden gelen yardımcı ekiplerle birlikte 3 helikopter, 10 arazöz ve 100 personelin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Evkafçiftliği Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının fark edenler durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Olay yerine arazözlerle birlikte orman işçileri sevk edildi. Karadan müdahale edilen orman yangını için bölgeye helikopterde gönderildiği öğrenildi. Yangının büyüme ihtimaline karşılık çevre illerden de destek çağrıldı. Gelen destekle birlikte yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve 100 personel ile müdahale edildi. Yapılan güçlü müdahale ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması devam ediyor. - MERSİN