Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı; Alsu'nun manevraları uydu verilerine yansıdı
Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu adlı ticari gemi ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpıştı. Kaza sırasında Alsu'nun yaptığı manevralar uydu konum verilerine yansıdı.
Silivri açıklarında kaza yapan gemilerden Alsu'nun manevraları böyle görüntülendi.
Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kaza sırasında Alsu isimli geminin yaptığı manevralar uydu konum verilerine böyle yansıdı.
Kaynak: İHA
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