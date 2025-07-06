Silivri\'de Anız Yangınına Vatandaşlardan El İşi Müdahale

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde çıkan anız yangınına vatandaşlar, traktörleri ve ellerine aldıkları çalılarla müdahale etti. İtfaiyenin de sevk edildiği bölgede itfaiye ve vatandaşlar. el birliği ile yangını söndürdü.

Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi mezarlık mevkiinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle anız yangını meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, önce itfaiye ekiplerine haber verdi, ardından yangının rüzgarın etkisiyle yayılmasını önlemek için kendi imkanlarıyla seferberlik başlattı. Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle alevlerin önünü kesmeye çalışırken, bazıları ise ellerine aldıkları çalı ve dallarla yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de kısa sürede bölgeye ulaştı. İtfaiye ekipleri ile mahallelinin el birliğiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL