Silivri'de Cezaevi Çevresinde Gösterilere Yasak - Son Dakika
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Silivri'de Cezaevi Çevresinde Gösterilere Yasak

Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde gösteri ve etkinlikleri yasakladı.

27.01.2025 22:20
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İstanbul'un Silivri Kaymakamlığı, kamu düzeni ve genel asayişin korunması amacıyla 25 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde gösteri, basın açıklaması ve etkinlikleri yasakladı.

Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde kamu düzeni ve genel asayişi tehdit edebilecek eylemlerin planlandığına dair ihbarlar alındığı belirtilerek, gösteri, basın açıklaması ve etkinliklerin bir süreliğine yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "İlçemiz sınırlarında bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde 25 Ocak 2025-28 Şubat 2025 tarihleri arasında kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemler planlandığı yönünde alınan ihbarlar üzerine aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde, duruşma salonları içi ve çevresinde, cezaevi ziyaretçi otoparkı ve çevresinde, cezaevi kampüsü tel örgü sınırına 1 kilometre mesafe içinde yapılacak 'toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi toplumun huzuru, kamu güvenliği ve kamu sağlığını olumsuz etkileyeceği ve tehlikeye dönüşebileceği değerlendirildiğinden bu tür eylemlerin yasaklanması, gerektiğinde yol emniyet ve kontrolü uygulamasının yapılması uygun görülmüştür" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Cezaevi Çevresinde Gösterilere Yasak - Son Dakika

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