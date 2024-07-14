Silivri'de çıkan yangın panik yarattı - Son Dakika
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Silivri'de çıkan yangın panik yarattı

Silivri\'de çıkan yangın panik yarattı

İstanbul Silivri'de başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangından kaçmaya çalışan vatandaşlar kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

14.07.2024 15:10  Güncelleme: 15:15
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İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar yangından kaçmak isterken kazaya sebep oldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Gazitepe Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı. Yangın nedeniyle ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de çıkan yangın panik yarattı - Son Dakika

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