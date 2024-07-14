Silivri'de otluk alanda yangın, büyük paniğe neden oldu - Son Dakika
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Silivri'de otluk alanda yangın, büyük paniğe neden oldu

Silivri Gazitepe Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangından kaçmaya çalışan vatandaşlar kaza yaptı. Olay anları kameraya yansıdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

14.07.2024 20:04
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Silivri'de otluk alanda yangın, büyük paniğe neden oldu

Yangının ortasına kalan vatandaşlar, araçlarıyla kaçmaya çalışırken kaza yaptı

İSTANBUL - Silivri Gazitepe Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar, yangından kaçmak isterken kazaya sebep oldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Silivri Gazitepe Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken, yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere sirayet ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de otluk alanda yangın, büyük paniğe neden oldu - Son Dakika

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