Silivri'de 157 Suç Kaydı Olan Hırsız Kadınlar Yakalandı - Son Dakika
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Silivri'de 157 Suç Kaydı Olan Hırsız Kadınlar Yakalandı

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Silivri'de evden hırsızlık yaparken yakalanan 3 kadın, toplamda 157 suç kaydına sahip oldukları ortaya çıktı. Polis, ihbar üzerine şüpheli kadınların dairenin kapısını zorlaması üzerine olay yerine gitti ve güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini tespit etti. Daha önce de hırsızlık yaptıkları belirlenen kadınlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.09.2024 12:16
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Silivri'de suç makinesi kadınlar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de evden hırsızlık yapanken yakalanan kadınlar suç makinesi çıktı. Gözaltına alınan 3 kadının 157 suç kaydı olduğu öğrenilen kadınlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri ilçesi Yeni Mahalle'de 02.09.2024 tarihinde bir site içerisindeki dairenin kapısı şüpheli şahıslar tarafından zorlanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada 3 şüpheli kadın şahsın kart ile ikamet kapısını zorladığı belirlendi. İkamet sahibinin kapıya vurarak şüpheli şahısların kaçmasını sağladığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kapıyı zorlayanların S.U., E.U. ve N.F. oldukları tespit etti.

157 adet evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı

Çalışmaların devamında aynı şüphelilerin kısa süre önce Alibey Mahallesi'nde bulunan bir bina içerisinde karşılıklı iki daireden kapıları kart ile açarak hırsızlık yatıkları belirlendi. 3 şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamalarında toplam 157 adet evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı. 3 kadın şüpheli Konut Dokunulmazlığı'nın İhlali ve iki ayrı Evden Hırsızlık suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri\'de 157 Suç Kaydı Olan Hırsız Kadınlar Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de 157 Suç Kaydı Olan Hırsız Kadınlar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de 157 Suç Kaydı Olan Hırsız Kadınlar Yakalandı - Son Dakika
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