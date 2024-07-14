Silivri'de tarihin en büyük yangın söndürüldü - Son Dakika
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Silivri'de tarihin en büyük yangın söndürüldü

Silivri\'de tarihin en büyük yangın söndürüldü

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, geniş bir alana yayılan tarım arazilerini tehdit eden yangının söndürüldüğünü açıkladı. Balcıoğlu, 'Silivri tarihinin en büyük yangının şu anda yaşadık' dedi.

14.07.2024 18:08  Güncelleme: 18:13
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Silivri'de otluk alandaki yangın böyle görüntülendi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçedeki yangının söndürüldüğünü açıkladı

"Silivri tarihinin en büyük yangının yaşadık"

İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Bora Balıcoğlu, geniş bir alana yayılan tarım arazilerini tehdit eden yangının söndürüldüğünü açıkladı. Balcıoğlu, "Silivi tarihin en büyük yangının şu anda yaşadık" dedi.

Silivri'de geniş tarım alanlarını etkileyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Gazitepe bölgesinde yaklaşık 8 km uzunluğunda, 5 km genişliğinde bir alan yani Silivri tarihin en büyük yangının şu anda yaşadık. Bölgemizde birçok çiftlik evimizi tahliye ettik. Hayvanlarımızı tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Pek çok farklı noktada aynı anda yangın ihbarları aldıklarını söyleyen Balcıoğlu, "Üzüldüğüm nota aynı anda 6-7 noktada yangın çıkması. Burada bir kötü niyet arıyorum artık ben. Yangını söndürdük. Çok üzülüyorum. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Hep birlikte bu büyük yangını söndürdük. Şu an Çanta, Gümüşyaka ve Değirmenköy bölgesinde de yangınlar çıktığını duyduk. Tekirdağ ekipleri ile ortak hareket halindeyiz. Ekiplerimizi yönlendirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de tarihin en büyük yangın söndürüldü - Son Dakika

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