Silivri\'de Yalın Ayak Yürüyen Kişi Tehlike Yarattı

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Silivri'de kara yolunun ortasında yalın ayak yürüyen bir kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Silivri D-100 kara yolunda yalın ayak yürüyen kişi hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını tehlikeye attı. Şahsı gören sürücüler, şaşkınlıkla durumu izledi. İhbar üzerine olay yerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsın ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL