Silivri Semizkumlar mevkiinde trafik kazası

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Silivri'nin Semizkumlar mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil savrularak önündeki araca çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Silivri Semizkumlar mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada aynı istikamette ilerleyen bir otomobil savrularak önündeki araca çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan, yaşanan kaza başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL