Silivri TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Silivri TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Silivri TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme kazada bir otomobile arkadan çarpan araç, daha sonra bir tıra çarptı. Tır, bariyerleri aşarak yeşillik alana geçti. Kazada tır sürücüsü ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

06.06.2024 00:00
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Silivri TEM Otoyolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Silivri TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyir halindeki bir otomobile arkadan bir araç çarptı. Daha sonra M.C. hakimiyetindeki 16 AAZ 360 plakalı tır da kaza olduğunu fark edemeyerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bariyerleri aşarak yeşillik alana geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan tır sürücü ile otomobilde bulunan 12 yaşındaki E.A., V.A., U.A. ve Z.A., tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Araçlar yoldan çekilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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