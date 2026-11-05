Silopi-Cizre yolunda trafik denetiminde mobil radarla hız kontrolü yapıldı

Silopi-Cizre yolunda trafik denetiminde mobil radarla hız kontrolü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi-Cizre kara yolunda yapılan trafik denetiminde araçlar durdurularak kimlik ve belge kontrollerinden geçirildi. Güzergahta konumlandırılan mobil radar aracılığıyla hız denetimi de yapılırken güvenlik güçleri trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Şırnak'ın Silopi-Cizre kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.
Güzergah üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak kimlik ve belge kontrolleri yapıldı. Trafik denetimlerinin bir diğer ayağını ise hız kontrolleri oluşturdu. Yolda konumlandırılan mobil radar aracılığıyla güzergahtan geçen araçların hız denetimleri yapıldı. Güvenlik güçleri, trafik kurallarına riayet edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Kaynak: İHA
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