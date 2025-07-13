Silopi\'de Akaryakıt Tankeri Yangını

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki akaryakıt yüklü tanker alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan 06 SGR 16 plakalı tankerin motor kısmında, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförlerin ilk müdahalesi ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangını kısa sürede söndürdü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK