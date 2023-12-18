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Silopi'de arkadaşının silahından çıkan kurşunla genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silopi'de arkadaşının silahından çıkan kurşunla genç hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde odun toplarken arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silopi\'de arkadaşının silahından çıkan kurşunla genç hayatını kaybetti
18.12.2023 - 20:51,
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, bugün ilçenin Cevizli köyünde odun toplayan Umut Unat (22), arkadaşı A.T.'nin elindeki silahtan çıkan kurşunla karın bölgesinden ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Unat, hayatını kaybetti. Unat, otopsi işlemlerinin ardından Uludere ilçesine balı Şenoba beldesinde defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Şırnak, Umut, Acil Durum, Ölüm, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silopi'de arkadaşının silahından çıkan kurşunla genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silopi'de arkadaşının silahından çıkan kurşunla genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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