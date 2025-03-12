Silopi'de servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bersis TOKİ mevkiinde gelen kazada, Habur istikametinde seyir halinde olan Ahiret T.'nin kullandığı motosiklete belediye servisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahiret T., otobüs altında kalırken, motosiklet metrelerce sürüklendi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Diyarbakır'a sevk edildi. Ahiret T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Silopi'de Belediye Servisi Motosiklet Sürücüsüne Çarptı: Ağır Yaralı - Son Dakika
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