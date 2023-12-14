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Silopi'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya tepki - Son Dakika
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Silopi'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya tepki

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir şahsın Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunmasına sivil toplum kuruluşları (STK) tepki gösterdi. STK temsilcileri ve vatandaşlar, saldırıyı lanetleyerek, Silopi halkının sağduyulu bir şekilde tepkisini dile getirdi.

Silopi\'de Kur\'an-ı Kerim\'e yapılan saldırıya tepki
14.12.2023 - 21:02,
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir şahsın Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunmasına sivil toplum kuruluşları (STK) tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, dün Kaymakamlık binası önünde uyuşturucu bağımlısı İ.B.'nin Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişimine tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan Fırat Haşimoğlu, saldırıyı en güçlü şekilde lanetlediklerini belirterek, menfur girişimin sadece Silopi'yi değil, tüm İslam dünyasını derinden üzdüğünü söyledi. Kutsal değerlere hakaret eden bu provokatif aşağılık eylemin Silopi'yi temsil etmediğini belirten Haşimoğlu, "Olayın güzel ilçemizde gerçekleşmiş olması üzüntümüzün katlanmasına neden olmuştur. Yaşadığımız bu İslam coğrafyasında nice alimler yetişmiş, dünyanın ikinci doğuş yeri Nuh'un gemisi ile Cudi Dağı'nda hayat bulmuştur. Kutsal kitabımıza yapılan bu çirkin saldırı girişimine Silopi halkı müsamaha göstermediği gibi sağduyulu davranıp devletimizin bu müptezele yasa çerçevesinde cezalandırması için herhangi bir taşkınlıktan uzak şekilde tepkisini dile getirmiştir. Bizim için bu kadar kıymetli Kur-an'ı Kerim'e yapılan saldırıyı bir kez daha buradan esefle kınıyoruz" dedi.

Haşimoğlu, olayların başladığı saatte halkı sükunete çağıran Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve emniyet personelleri ile vatandaşlara teşekkür etti. Zanlı, dün polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adli mercilerce tutuklanmıştı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Meydanı, Şırnak, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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