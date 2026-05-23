Silopi'de Tarihi Eser Operasyonu

23.05.2026 14:06
Silopi'de yapılan operasyonda 180 tarihi eser ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 180 obje ele geçirilirken, 1 dedektör ile 2 ruhsatsız tüfeğe de el konuldu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Silopi'de belirlenen bir ikamet ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 180 adet obje, kaçak kazılarda kullanıldığı düşünülen 1 dedektör ile 2 ruhsatsız tüfek bulundu.

Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

