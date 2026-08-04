Silopi'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda, 19 kıyafete gizlenmiş 7 kilo 115 gram metamfetamin bulundu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir valizdeki 19 parça kıyafete emdirilmiş halde 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda S.K.M. isimli şüpheliye ait valizde arama yapıldı. Aramada, 19 parça kıyafete emdirilmiş halde toplam 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Valilik açıklamasında, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, güvenlik güçlerinin suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Silopi'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?