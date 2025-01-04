Silvan\'da Çürüyen Elektrik Direği Tehlike Saçıyor

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik'e ait beton direkteki demirlerin ortaya çıkması tehlike saçıyor.

Silvan ilçesi Sarıbuğday Mahallesi'nde Dicle Elektrik'e (DEDAŞ) ait beton elektrik direğinin çürümesi sonucu demirler ortaya çıktı.

Direk tehlike saçarken mahalleli, çocukların dokunmasından ve başlarına bir şey gelmesinden endişe duyuyor.

Mahalle sakini Fikret Perdeci, 5 yıldır direğin bu halde olduğunu öne sürdü. Dilekçe vermelerine yapılmadığını iddia eden Perdeci, "DEDAŞ'ı arıyorum, 'gelip yapmaya mecbur değiliz' diyorlar. Paramı alıyorsun diyorum, 'Direk ayaktadır' diyorlar" dedi.

Alanda oynayan çocuklar, direğin yapılması çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR