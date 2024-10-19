Silvan\'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde motosikletle çukura düşen 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet, çalışma yapılan yolda çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar H.B.K.ve H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR