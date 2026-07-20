Silvan\'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde park halindeyken aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Cami Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR