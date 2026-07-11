Silvan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan- Batman kara yolunda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekibi sevk edildi. Kazada yaralan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR