Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Silvan- Batman kara yolunda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekibi sevk edildi. Kazada yaralan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Silvan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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