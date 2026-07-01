Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde biçilmiş 100 dönümlük alan, çıkan yangında küle döndü.
Olay Silvan ilçesi Susuz Mahallesi'nde yaşandı. Hasadı gerçekleştirilmiş alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın küle döndüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Silvan'da Yangın: 100 Dönüm Alan Kül Oldu - Son Dakika
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