Simav\'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.31'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.12 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA