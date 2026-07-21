Simav\'da buğday tarlasındaki yangında 50 dekar alan zarar gördü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Naşa Beldesi Jandarma Karakolu mevkiinde, Naşa ile Güney beldeleri arasındaki yol kenarında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi Naşa Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Simav Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Simav Belediyesi itfaiyesi ile Çitgöl, Güney ve Akdağ belde belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA