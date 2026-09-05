Simav'da zimmet suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma, zimmet suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Yeşilova Mahallesi'nde operasyonla yakaladı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, hakkında zimmet suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Yeşilova Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Ekiplerin titiz çalışmaları ve takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA
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