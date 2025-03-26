Sinan Ateş cinayetinde 8 sanık hakkında açılan dava başladı - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayetinde 8 sanık hakkında açılan dava başladı

Sinan Ateş cinayetinde 8 sanık hakkında açılan dava başladı

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında ayrılan dosya kapsamında yargılanan 8 sanığın davası başlarken Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşmaya katılmadı. Ayşe Ateş "Yargının bağımsızlığına inanmayı, arkası sağlam şüphelilerin alaycı bakışlarını bir kez daha görmeyi, çocuklarım 'Anne sana bir şey olmayacak değil mi?' diye ağlamayı bırakana kadar adalete güvenmeyi reddediyorum" dedi.

26.03.2025 11:50
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve bir polisin de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesi bugün görülüyor.

AYŞE ATEŞ DURUŞMAYA KATILMAYACAĞINI DUYURDU

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bugün görülen Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayacağını belirterek, "Yargının bağımsız olduğuna ve üstünlerin hukuku olmadığına inanmayı, bugün tam bu saatte başlayan duruşmaya katılmayı, arkası sağlam şüphelilerin karşımda alaycı sırıtışını bir kez daha izlemeyi, iki yavrum da 'Anne sana bir şey olmayacak değil mi?' diyerek ağlamayı bırakana dek de adalete güvenmeyi reddediyorum" dedi.

"ÜSTÜNLERİN HUKUKU OLMADIĞINA İNANMAYI REDDEDİYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayşe Ateş, şu ifadelere yer verdi; "İnanmayı, katılmayı, izlemeyi, güvenmeyi reddediyorum. Sinan'ın uçuş bilgilerini temin eden Gürsel Horat'ın, 'Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar' diyen Suat Yılmazzobu'nun, cinayete karışan Tolgahan Demirbaş'a bilgi notu gönderen komiser Talha Atalay'ın, yaşadığımız evin fotoğraflarını çeken Burak Kılıç'ın, kiralık katilin, makam aracıyla kaçırıldığı kesinleşmesine rağmen ifade dahi vermeden takipsizlik alan Ahmet Yiğit Yıldırım'ın, isimleri yazmakla tükenmeyecek şekilde uzayan ve alçakça bir yöntemle işlenen bu cinayette dahli olduğu tespit edilen herkesin karıştığı suç nispetinde kovuşturulmadığı, iki yıldır iki şüphelinin telefon kilidinin açılamadığı, Sinan'ın en yakın arkadaşlarının ifadelerine duruşmada başvurulmadığı, Sinan'ın sokak ortasında katlinin alacak verecek meselesine indirgenip birbirinden bağımsız iki grubun işlediği alelade bir cinayet gibi gösterilmek istendiği bu düzende, yargının bağımsız olduğuna ve üstünlerin hukuku olmadığına inanmayı, bugün tam bu saatte başlayan duruşmaya katılmayı, arkası sağlam şüphelilerin karşımda alaycı sırıtışını bir kez daha izlemeyi, iki yavrum da 'Anne sana bir şey olmayacak değil mi?' diyerek ağlamayı bırakana dek de adalete güvenmeyi reddediyorum."

Sinan Ateş cinayetinde 8 sanık hakkında açılan dava başladı

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş cinayetinde 8 sanık hakkında açılan dava başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oğuz Demir:
    o kadar güzel özetlemiş ki eşi. tam da bu noktada adalet bir gün herkese lazım olacak sözü söylemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. 23 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bu kadının vebali boynunuzda. 24 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    ALLAH BU ADAMIN AHINI BIRAKMASIN BU CİNAYETE ÖN AYAK OLANLARI BU MÜBAREK GÜNDE KAHRU PERİŞAN ETSİN İNŞALLAH 23 1 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Türk adaletine güvenmiyorsanız neden sokaklarda adalet istiyorum adalet diyerek oraya buraya saldırıyorsunuz bu işler öğle oldu bittiye gelmez sabırla bekleyin 5 13 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    bu cinayetin esas failleri maalesef şimdi yargılanamayacak. 15 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu cinayetin sorumluları kabak gibi orta da aslında...Ülkede bağımsız bir adalet olmadığı için sonuç alınamaz!!!Ancak bu İkdidar gider...Rejim değişir...Gerçek anlamda bağımsız bir adalet sistemi sağlanırsa belki o zaman... 10 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Ayşe Ateş yalnız değildir ..mhpkk masasında ALLAH nasıl yerin dibine soktu seni semih yalçın ...daha iyi günleriniz .ülkede adalet yok ama ilahi adalet şaşmaz 7 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    türküye niye davarlarda geri kalıyor 4 0 Yanıtla
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