Ankara'nın Sincan ilçesinde düşen R-44 tipi eğitim helikopteri, kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 personelden emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaza, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopterinin düşmesi sonucu helikopterde bulunan 2 personel yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bölgede inceleme yapan helikopter kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından helikopterin enkazı vinç yardımıyla kaldırılarak bir kamyona yüklendi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sincan'da Helikopter Kazası: Emekli Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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