Sincan'da Kaçak Yapı Kavgası: 2 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde komşular arasında "kaçak yapı" meselesi nedeniyle 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniçimşit Mahallesi'nde komşularının kaçak yapıyı yetkililere şikayet etmesi üzerine sinirlenen şahıslar, şikayet eden komşularını darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralananlar, hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Komşuların sopalı yumruklu kavga anlarını ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. - ANKARA