Sincan\'da Kaza: 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ayaş semtinde meydana geldi. İddialara göre, Ayaş - Beypazarı yolu üzerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından 2 araçta toplam 5 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA