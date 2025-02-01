Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs, evin önünde duran lastikleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla yolda giderken bir evin önünde duran lastikleri gören şahıs, arabasını park ederek lastikleri alıp aracına yükledi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Lastiklerin sahibi şahıstan şikayetçi olurken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sincan'da Lastik Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?