Sincan'da lise çıkışında 9'uncu sınıflar arasındaki kavga cep telefonuyla kaydedildi

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında 9'uncu sınıf öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgayı gören diğer öğrenciler araya girerek tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından öğrenciler herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan dağıldı.

Kavga anları ise öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.