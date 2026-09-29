Sincan'da lise çıkışında 9'uncu sınıflar arasındaki kavga cep telefonuyla kaydedildi

Sincan'da lise çıkışında 9'uncu sınıflar arasındaki kavga cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Sincan Saraycık'ta Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkışında 9'uncu sınıf öğrencileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla saldıran öğrenciler diğerlerinin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı, kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.
Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında 9'uncu sınıf öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kavgayı gören diğer öğrenciler araya girerek tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından öğrenciler herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan dağıldı.
Kavga anları ise öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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