Ankara'da Sincan ilçesinde otobüs şoförünün, direksiyon başında telefonla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde 577 numaralı EGO hattında meydana geldi. İddialara göre, otobüs seyir halindeyken telefonla oynadı. Olayı gören araçtaki yolcular tarafından o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sincan'da Otobüs Şoförü Telefonla Oynadı - Son Dakika
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