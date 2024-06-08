Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak sebebiyle meydana gelen selde caddedeler sular altında kaldı. Selde mahsur kalan bir kadın ise kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Sincan'da, öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak sebebiyle 250. Cadde'de mahsur kalan bir kadının yardımına belediye ekipleri koştu. Yaklaşık 2 saat cadde ortasına mahsur kalan kadın ekiplere ait kepçe yardımıyla kurtarıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sincan'da Sağanak Sebebiyle Sel: Kadın Kepçeyle Kurtarıldı - Son Dakika
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