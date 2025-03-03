Sincan'da Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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Başkent'te takla atan otomobilin şoförü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde takla tan otomobilin şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Başkent OSB Malıköy kavşağında meydana geldi. Sincan istikametinden Temelli istikametine gitmekte olan henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü Başkent OSB Malıköy kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürçünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.