Sincan'da ters yönde giden motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sincan'da ters yönde giden motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde ters yönde seyreden motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada savrulan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Uluç Ali Paşa Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, ters yönde seyreden motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın üstünden savrularak yola düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı motosiklet sürücüsü, en yakın devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Sincan, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da ters yönde giden motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan'da ters yönde giden motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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