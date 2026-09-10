Sincan'da ters yönde giden motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Uluç Ali Paşa Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, ters yönde seyreden motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın üstünden savrularak yola düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı motosiklet sürücüsü, en yakın devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.