Sincan'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Sincan ilçesi Başkent OSB Malıköy Kavşağı'nda meydana geldi. Sincan istikametinden Temelli istikametine gitmekte olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA