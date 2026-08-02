Sincik\'te Korkutan Örtü Yangını

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen örtü yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde örtü yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.