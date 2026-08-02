Sincik'te Korkutan Örtü Yangını
Adıyaman Sincik'te çıkan örtü yangını rüzgarla büyüyerek kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen örtü yangını korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde örtü yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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