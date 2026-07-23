Sincik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik'e bağlı Alancık köyü kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin sevk edildi.

Bölge halkından alınan bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle giderek şiddetini artıran yangına havadan helikopterle müdahale edildiği ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.