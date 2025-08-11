Sındırgı\'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla Sındırgı Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, Balıkesir merkezdeki hastanelere nakledildi. Vatandaşlar ise geceyi Sındırgı Atatürk Şehir Stadyumu'nda geçiriyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.53'te meydana gelen depremin ardından hastane bahçesine sahra hastanesi çadırı kuruldu. Kentteki vatandaşlara bu çadırlarda acil servis hizmeti verilmeye başlandı. Sahra hastanesi çadırlarında ilk müdahalesi yapılan hastalar, aciliyet durumlarına göre civar illerden gelen 112 ambulansları ile başka hastanelere sevk ediliyor.

Öte yandan evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar, geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda geçirdi. Kimi vatandaşlar stadyum içinde çadır kurarken, kimileri ise evlerinden getirdikleri battaniye, hasır ve yastıklarla kendilerine yatak yaptı.

Depremzede Halil Abak, "Bugün akşam Balıkesir Sındırgı ilçemizde şiddetli bir deprem meydana geldi. Tüm Balıkesirli halkımıza Allah acı şifaları versin, geçmiş olsun diyorum. Deprem esnasında evde oturuyorduk. Bir anda yerden vurdu. Ses yaptı, acilen hemen dışarı çıktık ve korku içinde bir an kendimizi kaybettik. Tekrar yavaşça kendimizi toparladık. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Allah acil şifalar versin yaralılarımıza. Bir tane de vefat edenimiz var. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu gece buralıyız. İnşallah yarın evimize döneriz. Bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Tek ümidimiz bu." dedi.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Hasan Umur, "Hiç ummadığımız bir anda her taraf sallanmaya başladı, bardaklar tabaklar her şey yere döküldü. Şoke olduk birden tabii, bir an evvel bitsin bekledik. Ev güvenilir olmadığı için bir de yıkılan binaları gördükten sonra betonların içinde durmak bize göre sağlıklı değil." diye konuştu.

Bir başka depremzede Kemal Umut ise, "Biz oturuyorduk, sallandı bir direkler filan oynadı o şekilde. Bir de duman gibi bir şeyler oldu böyle. O şekilde oldu. Burada yatmaya gelenler var. Buraya geldi evleri iyi olmayanlar. Evlerde kalınmıyor biliyorsunuz depremden dolayı." İfadelerini kullandı. - BALIKESİR