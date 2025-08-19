Sındırgı'da Deprem Sonrası Tahliye ve Yıkım Çalışmaları - Son Dakika
Sındırgı'da Deprem Sonrası Tahliye ve Yıkım Çalışmaları

19.08.2025 20:46
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda tahliye çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda tahliye ve yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkılacağı belirtilen binalardan vatandaşlar, AFAD koordinesinde eşyalarını asansörlü sistemlerle çıkarmaya başladı. Boşaltılan binalarda ise yıkım çalışmaları sürüyor.

Depremde iş yerini kaybeden esnaf Onur Eren, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Daha önceden bu işleri yaptığımız mekanımızda problemler yaşadık. Buraya kendimiz geçip dükkan açalım dedik. Sanayi esnafı, galerici esnafı için burada bir eksik vardı. Mekanımızın açılışı için işlerimizi bitirdik, o sırada bu talihsiz olayı yaşadık. Bütün imkanlarımızı buraya harcadığımız için şu anda mekansız kaldık. Önümüzü göremiyoruz, devletimizin bize yön göstermesini ve yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

Hasarlı binalardan vatandaşların eşyalarının çıkarılmasına destek veren Mehmet Dalkılınç ise, "Eşyası içeride kalan hasarlı binalara canımızı hiçe sayarak, vatandaşımıza yardım etmek için girip eşyalarını çıkarmaya çalışıyoruz. Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın. Sındırgı'nın firması olarak çok üzücü bir durum. Herkesin işini kimseyi üzmeden, makul bir şekilde görmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

