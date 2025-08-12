Sındırgı'da Deprem Soruşturması: Bina Sahibi Tutuklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı apartmana ilişkin yürütülen soruşturmada bina sahibi İ.E.K. tutuklanırken, mesul mimar S.S. hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Deprem sonrası enkazda yapılan incelemelerde binanın statik ve yapı güvenliği açısından eksiklikler bulunduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.E.K. ve S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, bina sahibi İ.E.K.'nin tutuklanmasına, mesul mimar S.S.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR