Sinir Krizi Geçiren Adam Arabasını Parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinir Krizi Geçiren Adam Arabasını Parçaladı

Yenimahalle'de bir şahıs, sinirlenip arabasını tekmeleyip levye ile parça parça etmeye çalıştı.

19.12.2024 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sinirlerine hakim olamayan şahıs, arabasını sağa çekerek önce tekmeledi sonra levye ile parçalamaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Batıkent'te bir şahıs, sinirlenerek araçtan inip arabayı tekmelemeye başladı. Araç içerisinde bulunan kadın adamı sakinleştirmeye çalışsa da şahıs kadını iterek araçtan aldığı levye ile arabaya vurmaya başladı. Olay, şahsın sakinleşmesi ve aracına binerek olay yerinden ayrılmalarıyla son buldu. O anlar ise kameraya yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yenimahalle, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Yaşam, Hakim, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinir Krizi Geçiren Adam Arabasını Parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti’ye giderim Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti'ye giderim
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
19:49 Erdoğan’dan Mısır’da çarpıcı Suriye mesajı Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
10:06 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı
10:05 Suriyeli berber, yaptığı sosyal deneyle müşterilerinin aklını aldı Suriyeli berber, yaptığı sosyal deneyle müşterilerinin aklını aldı
10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sinir Krizi Geçiren Adam Arabasını Parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.