Sinir krizi geçiren kadın evinden eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika
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Sinir krizi geçiren kadın evinden eşyaları sokağa fırlattı

Mersin'de sinir krizi geçiren bir kadın, oturduğu apartmanın balkonundan eline geçirdiği eşyaları sokağa fırlatarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, polis merkezine götürüldü. Olay sırasında park halindeki bir araçta küçük çapta hasar meydana geldi.

22.03.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
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Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi

MERSİN - Mersin'de sinir krizi geçiren bir kadın, evinin balkonundan eline ne geçirirse sokağa fırlattı. Sandalye, damacana ve küçük mutfak eşyalarını bağırarak balkondan sokağa fırlatan kadın, şikayet üzerine polis ekiplerince sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde sinir krizi geçiren bir kadın, oturduğu apartmanın birinci katındaki evinin balkonundan eline geçirdiği ev eşyalarını sokağa fırlatmaya başladı. Öfkeyle çevresine bağırıp çağıran kadın, sandalye, damacana ve küçük mutfak eşyalarını yola attı. Eline ne geçirirse yola fırlatan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

Bu arada kadının sokağa attığı eşyalar nedeniyle, parka halindeki bir araçta küçük çapta hasar meydana geldi. Kadının neye öfkelendiği ise öğrenilemedi.

Kaynak: İHA

Mersin, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinir krizi geçiren kadın evinden eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika

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