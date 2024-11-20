Sinop'a Yeni Sahil Güvenlik Komutanlığı - Son Dakika
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Sinop'a Yeni Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sinop\'a Yeni Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sinop Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı, Temmuz 2025'te hizmete girecek ve güvenliği artıracak.

20.11.2024 15:52
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Sinop Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı, Temmuz 2025 tarihinde hizmete girecek.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 175 km sahil şeridiyle Karadeniz'de en uzun sahili olan Sinop'ta, hizmete girecek olan Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığının huzur ve güvenlik amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sinop Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığımız, Temmuz 2025 tarihinde çalışma/faaliyet alanına kavuşacak. Sahil Güvenlik ekiplerimiz yeni çalışma/faaliyet alanıyla hem insan kaynağı hem de yeni bot/ekipmanlarıyla daha da güçlenecek. Üç tarafı denizlerle çevrili şehrimizde ve 175 km sahil şeridiyle Karadeniz'de en uzun sahili olan ilimizde, denetim ve kontrollerimizin artmasıyla balıkçılarımız ve balıklarımız da usulsüz avcılığa karşı daha iyi korunacak, deniz kirliliğiyle mücadele, önleme ve denetleme, denizde gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların tıbbı tahliyesi, deniz turizmi ve gezi tekneleri kontrolleri, denizde arama, kurtarma, boğulmalara yönelik can güvenliğini koruma faaliyetlerimizde daha etkin olacağız" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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