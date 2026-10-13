Sinop Boyabat'ta 71 yaşındaki kadın yaklaşık 2 gün süren aramada ormanda sağ bulundu - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta 71 yaşındaki kadın yaklaşık 2 gün süren aramada ormanda sağ bulundu

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Sinop Boyabat\'ta 71 yaşındaki kadın yaklaşık 2 gün süren aramada ormanda sağ bulundu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki kadın, yaklaşık 2 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Dodurga köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan kadın, ilk kontrollerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki Fadime Karagöz, yaklaşık 2 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde ikamet eden Fadime Karagöz'den 11 Ekim Pazar günü saat 17.40'ta haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalara Sinop ve Samsun jandarma ekipleri, Sinop, Kastamonu ve Samsun AFAD ekipleri ile Boyabat Belediyesi ekipleri katıldı. Çalışmalarda 140 personel, 28 araç, 6 dron ve 1 iz takip köpeği görev aldı.

Ekipler, 13 Ekim Salı günü saat 11.40'ta, Dodurga köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Karagöz'e ulaştı. Bilincinin açık olduğu belirtilen Karagöz, UMKE ekiplerince yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından bulunduğu bölgeden güvenli şekilde tahliye edildi. Karagöz, gerekli tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop Boyabat'ta 71 yaşındaki kadın yaklaşık 2 gün süren aramada ormanda sağ bulundu - Son Dakika
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