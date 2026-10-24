Sinop Boyabat\'ta aile hekiminin tüfeği ateş alınca hemşire saçmayla yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Yaşam Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda bir hemşire tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aile hekimine ait tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar hemşirenin kalçasına ve ayağına isabet etti. Yaralı hemşireye olay yerinde ilk müdahale doktor tarafından yapılırken, sağlık ekipleri tarafından Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan doktor, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari inceleme yürütüldüğü öğrenildi.