Sinop Boyabat'ta otomobilin çarptığı motosikletli yaralanıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta otomobilin çarptığı motosikletli yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Sinop Boyabat'ta Adnan Menderes Bulvarı Işıklar mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kırmızı ışıkta otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Işıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen Y.K. yönetimindeki 57 FB 794 plakalı motosiklete, O.A. yönetimindeki 57 DL 500 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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