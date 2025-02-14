Sinop Cezaevinde Yangın Tatbikatı Paniğe Neden Oldu

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Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen yangın tatbikatı çevrede paniğe yol açtı.

Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine cezaevine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçlarının siren çalarak caddeden geçmesi vatandaşları endişelendirdi. Öte yandan yetkililerden alınan bilgilere göre olayın 'tatbikat' olduğu öğrenildi. - SİNOP